Dışişleri’nden İsrail’e: Terör devleti olduğu bir kez daha ispatlandı

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İki Türkün de bulunduğu gemiye baskının ardından Dışişleri Bakanlığı ve siyasilerin tepkileri şöyle:

Dışişleri Bakanlığı: “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ‘Madleen’ adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze’de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır.”

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KURTULMUŞ: ALÇAK BİR SALDIRI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen’in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen’in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız.”

ÖZGÜR ÖZEL: HÜKÜMETİN ARKASINDAYIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Biz bu filmi daha önce görmüştük, Mavi Marmara’da. Gemide Yasemin kardeşimiz var. Şuayip kardeşimiz var. Ben Şuayip’in olduğu o gemiye Şuayip’i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Yasemin’in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum. Dışişleri Bakanlığı’nın iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerideki aktivistler ne durumdadır? Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu, ‘Merak etmeyin. Biz ilgili makamlarla görüşüyoruz’ şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail’e gözdağı veren, Filistin’le dayanışan bir tonu duymak istiyorum burada. Bu konuda hükümet, Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail’e cesaret verip Filistin’i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık mış gibi yapmanın değil, Filistin’e sahip çıkmanın, İsrail’e haddini bildirmenin zamanıdır. Bu kadar net ve bu kadar açık bir görüş paylaşmak isteriz ve bunun cevabını Türkiye kamuoyunun da iktidardan bekliyoruz. Üzerlerine düşeni yapsınlar. Kaya gibi arkalarındayız. Eğer yapmazlarsa, bu ayıba ortak olurlarsa, ‘Bana mı sordular, gittiler?’ derlerse bu millet bunu bir kez daha affetmez.”

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CEVDET YILMAZ: GEREKLİ KARŞILIĞI GÖRMELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “İsrail’in uluslararası sularda ‘Madleen’ adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkûmdur.”

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Ömer ÇELİK: TÜM DÜNYA İSRAİL’İ LANETLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail’in müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü.

ALTUN: AÇIK İHLAL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

SIRA KAHİRE’DE

Açlığın pençesindeki Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisinin uluslararası sularda engellenmesiyle gözler Mısır’ın başkenti Kahire’ye çevrildi. İsrail’in ablukasını karadan delmeyi hedefleyen 10 binden fazla gönüllü, Tunus ve Cezayir’den Gazze’ye insani yardım ve dayanışma için yola çıktı.

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Fas, Libya, Türkiye, Yunanistan gibi 32 ülkeden gelecek aktivistler, 12 Haziran’da Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanmayı hedefliyor. Aktivistler daha sonra Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle 15 Haziran’da Refah Sınır Kapısı’na ulaşmayı hedefliyor.