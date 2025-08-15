Dışişleri'nden İsrail’e tepki

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz.



Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.



1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur.



Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" denildi.