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Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Mescid-İ Aksa Baskını
Dışişlerinden İsraile Mescid-i Aksa tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 18:42

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki "aşırılık yanlısı grupla", İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı.

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Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlemişti.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Mescid-İ Aksa Baskını

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