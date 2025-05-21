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Dışişleri'nden İsrail'e çok sert tepki... İsrail askerleri, aralarında Türk diplomatların da olduğu heyete ateş açmıştı

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#İsrail#Cenin#Kudüs
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 18:47

İsrail askerlerinin aralarında Türk diplomatların da olduğu heyete ateş açmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin aralarında Türk diplomatların da olduğu heyete ateş açmasına tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir.

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Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

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Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

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#İsrail#Cenin#Kudüs

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