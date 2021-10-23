Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria'da yeni konut tepkisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte alarm veren 10 şehir Bakan Koca son durumu paylaştıİşte alarm veren 10 şehir! Bakan Koca son durumu paylaştı#KORONAVİRÜS
Fenerbahçede şaşırtan Pelkas gerçeği Herkes Mesutu konuşurken...Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas gerçeği! Herkes Mesut'u konuşurken...#Dimitris Pelkas
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
Bakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19da son döneme ait çarpıcı verilerBakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19'da son döneme ait çarpıcı veriler#Koronavirüs
‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: İstenmeyen adam ilan edilecekler‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem ettiÜnlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem etti!#Kemal Kuruçay
Canlı | İzmirde tempo yüksekCanlı | İzmir'de tempo yüksek!#Süper Lig
Psikologdan korkunç itiraf Pişkinliği pes dedirtti: Umrumda değilPsikologdan korkunç itiraf! Pişkinliği pes dedirtti: 'Umrumda değil'#Psikolog
Ve sır perdesi aralanıyor Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacakVe sır perdesi aralanıyor! Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacak#John F. Kennedy
Dünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme Korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme! Korkunç iddia gerçek çıktı#Alec Baldwin
Yarına dikkat Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardıYarına dikkat! Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardı#Meteoroloji
Halyna Hutchinsin öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmişHalyna Hutchins'in öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmiş#Hannah Gutierrez Reed
Mesut Özilin menajerinden ayrılık açıklamasıMesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması#Fenerbahçe
Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti 13 yaşında cinsel istismara uğradım...Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti! '13 yaşında cinsel istismara uğradım...'#Patrice Evra
Hain plan mavi valizden çıktı El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...Hain plan mavi valizden çıktı! El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...#FETÖ
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria'da yeni konut tepkisi

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Batı Şeria
Dışişlerinden İsraile Batı Şeriada yeni konut tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail’in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişiminin de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir. Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Batı Şeria

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi