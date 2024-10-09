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Dışişleri'nden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Yisrael Katz#İsrail
Dışişlerinden İsrail Dışişleri Bakanı Katzın paylaşımına tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 20:37

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Yisrael Katz#İsrail

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