Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Trabzonda bir gol daha Skor...Canlı | Trabzon'da bir gol daha! Skor...#Süper Lig
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler 2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kripto paralar resmen çakıldı Uzman isimler sebebini açıkladıKripto paralar resmen çakıldı! Uzman isimler sebebini açıkladı#Kripto Para Piyasası
Filmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştıFilmleri aratmayan görüntüler... Bir anda her yeri kapladı, halk çaresizce kaçıştı#Endonezya
Çok konuşulacak araştırma Yoksulluk, stres ve çevre bebeğin cinsiyetini etkiliyor...Çok konuşulacak araştırma! Yoksulluk, stres ve çevre bebeğin cinsiyetini etkiliyor...#Çevre Kirliliği
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?#Çocuk Gelişimi
Taksicinin ittiği kadın ölümden döndü O anlar kameradaTaksicinin ittiği kadın ölümden döndü! O anlar kamerada#Beyoğlu
Düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgasıDüğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası#Meghan Markle
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama

#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Terör Saldırısı
Dışişlerinden Iraktaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki köye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak hükumetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükumeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" denildi.

Gözden Kaçmasın

İstihbarat raporu sızdı: Rusya 175 bin askerle saldıracakİstihbarat raporu sızdı: Rusya 175 bin askerle saldıracakHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Endonezyada Semeru Yanardağında patlama Filmleri aratmayan görüntüler...Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama! Filmleri aratmayan görüntüler...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Terör Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith