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Dışişleri'nden Irak açıklaması

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Muhammed Şia Sudani
Dışişlerinden Irak açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 23:20

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak’ta Muhammed Şia Sudani başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin, “Irak’ta yeni Hükümetin, Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklama, “Irak’ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani’ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak’ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırdır” ifadelerine yer verildi.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Muhammed Şia Sudani

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