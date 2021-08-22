Dışişleri'nden 'İltica merkezleri' haberlerine yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

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