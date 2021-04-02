MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri’nden GKRY’ye ’EOKA’ tepkisi
GeriGündem Dışişleri’nden GKRY’ye ’EOKA’ tepkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Dışişleri’nden GKRY’ye ’EOKA’ tepkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri’nden GKRY’ye ’EOKA’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluşunun 66’ncı yılı nedeniyle düzenlediği anma törenine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetimi’nin 66’ncı yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA’nın, Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin gözünde terör örgütü olduğu belirtildi. EOKA’nın Ada’da bir dönem gerçekleştirdiği katliamların halen hafızalarda olduğu belirtilen açıklamada, "Bu örgütün Adadaki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963- 1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır. Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır. Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi