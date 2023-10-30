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Dışişleri'nden Gazze'deki hastane saldırısına kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#Hastane
Dışişlerinden Gazzedeki hastane saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 22:43

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail’in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısına ilişkin açıklama geldi. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İsrail’in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Gazze#Hastane

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