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Dışişleri'nden Filistin ve İsrail'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

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#Filistin#İsrail#Dışişleri Bakanlığı
Dışişlerinden Filistin ve İsrailde yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 20:19

Filistin ve İsrail'de yaşayan Türk vatandaşlarına "güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam edin" uyarısında bulunan Dışişleri Bakanlığı Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği'nin irtibat numaralarını paylaştı.

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

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BAKANLIKTAN İTİDAL ÇAĞIRSI

 Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir diğer açıklamada taraflara itidal çağrısı yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz.

Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz.

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BÖLGEDE NE OLUYOR?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı. 

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#Filistin#İsrail#Dışişleri Bakanlığı

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