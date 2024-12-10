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Dışişleri'nden DEAŞ’ın Irak’ta yenilgiye uğratılmasının 7'inci yılına ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#DEAŞ#PKK
Dışişlerinden DEAŞ’ın Irak’ta yenilgiye uğratılmasının 7inci yılına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 22:31

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının 7'inci yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün Irak’ta askeri yenilgiye uğratılmasının yedinci yıl dönümü vesilesiyle Irak Hükümetini ve tüm Irak halkını kutluyoruz. Bu kahramanca mücadele sırasında şehit olan Iraklılara Allah’tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz, bölgemizde güvenlik ve istikrar üreten bir ülke olma yönünde kayda değer adımlar atmakta olan Irak’a, DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle mücadelesinde gereken desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#DEAŞ#PKK

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