Dışişleri'nden BMGK'ye Kıbrıs çağrısı

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Bakanlık, BMGK'nin Kıbrıs Adası'ndaki BMBG'nin görev süresini bir yıl daha uzatma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı desteklediği belirtildi ve "BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz. Diğer yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin, Barış Gücü'nün görev süresini uzatan bu yılki kararında da raf ömrü tükenmiş ve olası bir çözüm bağlamında gündemden düşmüş olan çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarını sürdürmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BM Güvenlik Konseyi'ni bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz."