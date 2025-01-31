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Dışişleri'nden BMGK'ye Kıbrıs çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi#Kıbrıs
Dışişlerinden BMGKye Kıbrıs çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 21:02

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Kıbrıs Adası'ndaki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararına ilişkin, "Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BMGK'yi bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakanlık, BMGK'nin Kıbrıs Adası'ndaki BMBG'nin görev süresini bir yıl daha uzatma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı desteklediği belirtildi ve "BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz. Diğer yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin, Barış Gücü'nün görev süresini uzatan bu yılki kararında da raf ömrü tükenmiş ve olası bir çözüm bağlamında gündemden düşmüş olan çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarını sürdürmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BM Güvenlik Konseyi'ni bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi#Kıbrıs

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