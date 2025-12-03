×
Dışişleri'nden “Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına yayımlanan 'Bahçeli' açıklamasına tepki

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 00:56

“Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına yayımlanan açıklamaya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istendi" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİN DERHAL YAPILMASI TALEP EDİLDİ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir.

