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Dışişleri'nden AP'nin 'AB-Ermenistan ilişkileri' raporuna tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Avrupa Parlamentosu#Ermenistan
Dışişlerinden APnin AB-Ermenistan ilişkileri raporuna tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 01:18

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan 'AB- Ermenistan ilişkileri' başlıklı rapora tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan 'AB- Ermenistan ilişkileri' başlıklı rapor hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Söz konusu rapora tepki gösteren Bilgiç, "Avrupa Parlamentosu'nun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir. Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu'nu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Avrupa Parlamentosu#Ermenistan

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