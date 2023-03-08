Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden AP'de gerçekleşen terör propagandasına kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#AP#Avrupa Parlamentosu
Dışişlerinden APde gerçekleşen terör propagandasına kınama
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 22:26

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında gerçekleşen PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından Türkiye'ye karşı yapılan terör propagandasını kınadı. Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumu ve samimiyetsizliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz. Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez" denildi.

"AP TERÖRLE MÜCADELEDEKİ İKİ YÜZLÜ TUTUMUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Açıklamanın devamında, "Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir. Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#AP#Avrupa Parlamentosu

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat Kurbanlarını yapay zekayla değiştirilmiş seslerle tuzağa düşürüyorlar Dolandırıcılara birkaç cümle bile yetiyor...

Dikkat! Kurbanlarını yapay zekayla değiştirilmiş seslerle tuzağa düşürüyorlar! Dolandırıcılara birkaç cümle bile yetiyor...

#Teknoloji
İstanbul’dan tersine göç teşviki

İstanbul’dan tersine göç teşviki

#İstanbul
Güçlü olmak zorundayız

Güçlü olmak zorundayız

#Depremzede