Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden AP toplantısı sırasında gerçekleşen eyleme tepki

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#AP#Eylem
Dışişlerinden AP toplantısı sırasında gerçekleşen eyleme tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 01:49

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısı sırasında PKK iltisaklı bir grubun gösteri düzenlemesini kınayarak, "Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP'ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez. Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Bugün terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısı sırasında gösteri düzenlediği ve yasama faaliyetlerini sabote ettiği görülmüştür. Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP'ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez. Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir. Şiddetle kınadığımız bu eylem, Avrupa Birliği’nin ve onun özelinde AP’nin terörle mücadeledeki aczini ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir. AP ve diğer AB kurumları bu kayıtsız tutumlarını sürdürdükleri sürece, AB terör örgütü listesinde yer almasına rağmen, PKK’nın AB içerisinde varlığının ve etkinliğinin sonlandırılması mümkün olamaz. Terör örgütü mensubu bu kişilerin, Parlamento binasına kim veya kimlerin aracılığıyla fütursuzca girdikleri mutlaka sorgulanması gereken bir zafiyettir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında "Benzer bir PKK provokasyonu sonrası, AP Başkanlık Bürosu'nun 21 Kasım 2017 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla, AB terör örgütü listesinde yer alan terör örgütleriyle ilişkili kişi ve grupların AP binalarına girişi yasaklanmıştı. AP'nin, daha önce aldığı bu kararı bugün de titizlikle uygulamasını bekliyoruz" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#AP#Eylem

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi