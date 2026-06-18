×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri’nden AP raporuna sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#AB Raporu#Türkiye-AB İlişkileri#Avrupa Parlamentosu
Dışişleri’nden AP raporuna sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:00

AVRUPA Parlamentosu, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakere sürecini engelleyen eksiklikleri hâlâ gidermediğini öne süren Türkiye Raporu’nu kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, CHP’ye yönelik davaların da eleştirildiği, 107 milletvekiline karşı 381 oyla kabul edilen rapora sert tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada raporun, Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayandığı ve gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulandı:

“Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir.  

MÜDAHALEYE AÇIK DEĞİL

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. AP’den beklentimiz, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ilerletilmesine katkı sağlayacak yaklaşımın benimsemesidir.”

Gözden KaçmasınTrump ile Pezeşkiyan imzaları attı: Anlaşma yürürlükteTrump ile Pezeşkiyan imzaları attı: Anlaşma yürürlükteHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB Raporu#Türkiye-AB İlişkileri#Avrupa Parlamentosu

BAKMADAN GEÇME!