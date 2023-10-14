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Dışişleri’nden ABD’ye: Teröristlerle angajmanını sonlandır

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#DIŞİŞLERİ Bakanlığı#Tanju Bilgiç#ABD
Dışişleri’nden ABD’ye: Teröristlerle angajmanını sonlandır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD’nin açıklamasına yanıt olarak, “ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.

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Bilgiç’in açıklaması şöyle: “ABD Başkanınca yinelenen bu Kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekâtı, esasen BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine darbe vurmuş ve bunları sınırlarımızdan uzaklaştırmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur.

MÜTTEFİKE YAKIŞAN

ABD’nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye’nin Suriye’ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz.”

 

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#DIŞİŞLERİ Bakanlığı#Tanju Bilgiç#ABD

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