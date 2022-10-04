Dışişleri’nden ABD’ye Kıbrıs kınaması

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nın, Kıbrıs Rum Kesimi’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı’na dahil etmesinin şiddetle kınandığı, ABD’nin adadaki dengeyi bozmanın ötesine geçtiği belirtildi.

“ABD BU ADIMIYLA BİZZAT TARAF TUTAR HALE GELDİ”

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“ABD Savunma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz. İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir. ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir. Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir.”



