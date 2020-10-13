MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri'nden ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına sert tepki
GeriGündem Dışişleri'nden ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına sert tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 21:01 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına sert tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri'nden ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına sert tepki
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmasına ABD’den gelen eleştiriye cevaben, "Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerimize ilişkin açıklamasına cevap verdi. ABD’nin açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunu belirten Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Yunan- Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ege ve Akdeniz’de GKRY ve Yunanistan’ın gerginliği arttıran taraf olduğunu kaydeden Aksoy, "Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır. Nitekim, Yunanistan’ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır" açıklamasında bulundu.



Türkiyenin Navtex ilanı sonrası ABDden skandal açıklama
Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası ABD'den skandal açıklama




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle