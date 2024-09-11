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Dışişleri'nden ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki 'savunma işbirliğine' kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Dışişlerinden ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 22:30

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde imzalanan yol haritası anlaşmasını kınadı.

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Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD makamlarınca, geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir.

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Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir.

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#Dışişleri Bakanlığı#ABD#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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