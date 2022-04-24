Dışişleri'nden 1915 olayları açıklaması: Yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliğinin bulunmadığı belirtilerek, "Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz. Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir" denildi.

'BU ACILARI SİYASET MALZEMESİ YAPMAYIN'

Türkiye'nin, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla andığı vurgulanarak, "Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz. Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, iş birliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İKİYÜZLÜLÜKLERİNİN EN BARİZ ÖRNEĞİDİR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ikinci durağı olan Brezilya’da Batılı liderlere tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Bazı Batılı liderler son günlerde ‘soykırımın’ ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için ‘soykırım’ kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir” ifadelerini kullandı.