×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri'nden 12 ülkenin 'İsrail' kararına destek

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Kanada
Dışişlerinden 12 ülkenin İsrail kararına destek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 19:38

Dışişleri Bakanlığı, 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları, Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaretin ve iş ilişkilerinin yasaklanmasına yönelik atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımların memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği belirtilerek, “İsrail’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasa dışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın

İsraile 12 ülkeden ambargo kararı: İngiltere, İsrailin Filistinde etnik temizlik yaptığını kabul etti
#İNGİLTERE#İSRAİL
İsrail'e 12 ülkeden ambargo kararı: İngiltere, İsrail'in Filistin'de etnik temizlik yaptığını kabul ettiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Açıklamada, İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail’in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesinin başlıca koşul haline geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarından benzer kararlar alınmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, “Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir.” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Kanada

BAKMADAN GEÇME!