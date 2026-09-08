Dışişleri'nden 12 ülkenin 'İsrail' kararına destek

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaretin ve iş ilişkilerinin yasaklanmasına yönelik atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımların memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği belirtilerek, “İsrail’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasa dışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail’in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesinin başlıca koşul haline geldiği belirtildi.

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Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarından benzer kararlar alınmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, “Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir.” denildi.