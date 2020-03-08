Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi

YABANMERSİNİ OLMAZSA OLMAZ

Yurtdışına yapılan tüm ziyaretlerde, kritik konulara geçilmeden önce havanın yumuşatılması için sohbet açıldığını herkes bilir. Bu bazen takılan kravat, bazen verilen kilolar olabilir.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kritik önemdeki Moskova ziyaretinde de Suriye ve İdlib’deki saldırı gibi zor konulara girilmeden önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah kahvaltısından konu açtığını öğrendik.



Putin, yıllardan beri uyguladığı ve hiç değiştirmediği kahvaltı mönüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiye etmiş. Putin yabanmersini, yulaf ve sütten oluşan kahvaltısından asla vazgeçmediğini, yabanmersininin son derece yararlı olduğunu uzun uzun anlatmış Erdoğan’a.

Yeni nesil kahvaltı olarak yabanmersini ve yulaf gittikçe fazla tüketilmeye başladı. Yabanmersininin kan şekerini düzenlediği, göz ve beyin sağlığı açısından faydalı olduğu, kalp hastalıklarından koruduğu ve doğal bir antidepresan olduğu anlatılıyor.



Ama yine de Putin, kızarmış ekmek, çeşit çeşit peynir ve zeytin, soslu domates ve yeşilliklerle süslenen Türk kahvaltısını denemeli bizce.

DIŞİŞLERİ’NDE VIP LOKANTA SORUNU

Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan diplomatlar ve meslek memurları, yıllardan beri bakanlığın dördüncü katında nezih bir kafeteryaya sahipti. Kafeterya dediğimize bakmayın, Devlet Konukevi personelinin görevlendirildiği, yabancı konukların ve ziyaretçilerin ağırlandığı, oldukça kaliteli bir lokantadan söz ediyoruz. Maalesef sistem değişikliği, bu lokantayı da etkiledi. Devlet Konukevi, Cumhurbaşkanlığı’na bağlandıktan sonra, çalışanların Dışişleri Bakanlığı’nın lokantasında görevlendirilmesine son verildi. Bakanlık buna bir çözüm bulmayınca da, dördüncü kat kafeteryası kapatıldı.

Bakanlığın bir yemekhanesi var tabii. İsteyen burayı kullanabiliyor. Ancak zamanla sınırlı çalışmayan, sık sık yabancı konukları ve özel ziyaretçileri gelen diplomatların, bunları ağırlayacağı özel bir mekânın olması, takdir edersiniz ki, bakanlığın işlevi açısından önemli.

Yabancı konukları bakanlığın yemekhanesine indirmeyi bırakın, belli saatler arasındaki yemek servisine yetişmek bile bu çalışma temposunda mümkün değil. Bakanlık bürokrasisi, özel konuklarını ağırladıkları lokantanın yeniden açılmasını bekliyor. Belki bu yazının sorunun çözümüne bir katkısı olur.

STK'LAR MECLİS'E BAŞKANLAR SAHAYA

TBMM’nin, Türkiye’nin imajının doğru oluşmasındaki yeri önemlidir. Meclis başkanları da bu konuda zaman zaman atağa kalkar. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hem Meclis’in etkinliğinin attırılması hem de doğru yasama yapılması için kolları sıvadı.



Öneriler arasında çok önemli olan bir başlık var. Sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinin, yasama faaliyetleri sırasında dikkate alınması. Şentop, tüm ihtisas komisyonu başkanlarını topladığı kahvaltıda, bunun altını önemle çizdi. STK’ların görüşlerinin alınmasını ve komisyon çalışmalarına mutlaka davet edilmesini istedi. Zira, yasanın ilgili toplum örgütleriyle birlikte hazırlanmasının önemi ortadaydı.

Meclis muhabiri Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, bu görüşmedeki diğer önemli konu ise komisyon başkanlarının daha aktif olmalarıydı. Şentop, başkanların diğer ülke parlamentolarındaki muhataplarıyla temas kurmalarını istedi, “Yabancı muhataplarınızın ülkemize davet edilmesi, farklı illerde ağırlanması faydalı olacaktır” dedi.



TBMM yönetimi, 23 Nisan 2020’deki 100’üncü açılış yılını “parlamenter diplomasi atağı” için fırsata dönüştürmek istiyor. Bu amaçla, yabancı parlamenterler Türkiye’ye davet edilecek. Komisyon başkanları, Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Selçuk’ta Efes, Antalya’da Patara, Mardin, Kapadokya ve Kars ziyaretleri gibi özel turlarla, yabancı parlamenterleri ağırlama programları yapacak.



Etkin Meclis, etkin yasama herkesin ortak dileği. Ancak, kavga görüntülerinin buna bir katkısı olmayacağı kesin.