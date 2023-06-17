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Dışişleri’nde Fidan’dan ilk atamalar

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#Hakan Fidan#Büyükelçi#Atama
Dışişleri’nde Fidan’dan ilk atamalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve başladıktan sonra bakanlıkta ilk atamaları gerçekleştirerek aralarında Moskova ve Paris’in de olduğu çeşitli başkentlere yeni büyükelçiler atadı.

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* En dikkat çekici atamalardan biri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Moskova Büyükelçisi olarak atanması oldu.

* Kiev’e de atama yapıldı. Levent Bilgen Türkiye’nin yeni Kiev Büyükelçisi oldu.

FRANSA’DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

* Paris Büyükelçiliği’ne de atama yapıldı. Türkiye’nin yeni Paris Büyükelçisi Bratislava Büyükelçiliği görevini yürüten Yunus Demirer oldu.

* 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019’dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022’den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinde bulunan Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

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#Hakan Fidan#Büyükelçi#Atama

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