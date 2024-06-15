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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması ilanı Resmi Gazete’de

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#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı#Resmi Gazete
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulması ilanı Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 04:24

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu. Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu.

Vakfın amacı ise 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi. Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine’ye devredilecek.

 

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#Vakıflar Genel Müdürlüğü#Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı#Resmi Gazete

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