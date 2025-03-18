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Dışişleri Sözcüsü Keçeli, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya yönelik açıklama yaptı

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#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#Cenevre
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, Cenevredeki Kıbrıs konulu toplantıya yönelik açıklama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 20:37

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıda, aralarında yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kalındığını bildirdi.

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Keçeli, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ada’daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik "ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda" iki halkın yararına işbirliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını vurgulayan Keçeli, "Liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldılar." değerlendirmesini yaptı.

Keçeli, böylece toplantıda Ada’daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olduğunun altını çizerek, temmuzun sonunda benzer formatta ikinci bir gayriresmi toplantı yapılmasının da kararlaştırıldığını aktardı.

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BM Genel Sekreteri’nin, konuyla ilgili olarak bir Şahsi Temsilci atamasının öngörüldüğünü aktaran Keçeli, "Önümüzdeki süreçte, Ada’daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#Cenevre

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