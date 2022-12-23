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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten 'Doğu Akdeniz' açıklaması

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#Türkiye#Tanju Bilgiç#Doğu Akdeniz
Dışişleri Sözcüsü Bilgiçten Doğu Akdeniz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 17:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Bilgiç, "KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda dün yaptığı açıklamaya tam destek veriyoruz. Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir. GKRY’nin bu faaliyetleri Ada’nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC’nin izni alınmadan tek taraflı olarak sürdürüldüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal etmekte, Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırmakta, barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konferansı düzenlenmesi yönündeki 2020 önerisi ile KKTC’nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı 4 iş birliği önerisi hala masada iken Doğu Akdeniz’de gerginliğin bu şekilde tırmandırılmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak isteriz. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecek, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon faaliyetlerine desteğini sürdürecektir" dedi.

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#Türkiye#Tanju Bilgiç#Doğu Akdeniz

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