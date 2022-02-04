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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten DEAŞ elebaşı el-Kureyşi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

#El-Kureyşi#DEAŞ#Dışişleri
Dışişleri Sözcüsü Bilgiçten DEAŞ elebaşı el-Kureyşinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesi hakkında açıklamada bulundu. Bilgiç açıklamasında terörle mücadelenin terör örgütleri arasında ayrım yapılmaksızın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğini belirtti. Terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ'ın önceki elebaşının öldürülmesi vesilesiyle de ifade ettiğimiz gibi, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır. Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır."

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