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Dışişleri , Pakistan'daki terör saldısını kınadı

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#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Terör Saldırısı
Dışişleri , Pakistandaki terör saldısını kınadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 00:50

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Terör Saldırısı

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