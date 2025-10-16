Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Gazze'ye ilişkin gelişmelerde artık Türkiye masadadır

Haberin Devamı

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası sözleşmeleri görüşmek üzere AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Oktay, "Bilindiği üzere İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı ağır saldırılar zamanla insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının işlendiği bir katliama, batılı devletlerin dahi göz yummakta ve kabullenmekte giderek zorlandıkları bir soykırıma dönüştü. Batılı devletlerin bu insanlık dramına karşı tavır almaya başlamalarında uluslararası kolektif ve koordineli sivil aktivizm hareketleri son derece etkili olmuştur. Bu çerçevede insanlığın sesi olan Sumud ve Özgürlük Hareketi'nin aktivistlerini buradan bir kez daha selamlıyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü diplomasinin önemli bir rolü olduğunu da burada yine bir kez daha vurgulamak isterim. Malumunuz olduğu üzere bu hususta biz de Dışişleri Komisyonu olarak yoğun bir çaba harcadık" ifadelerini kullandı. Oktay ayrıca 80'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında 10 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

'GAZZE'DE BARBARCA YIKIM OLUŞTURAN İSRAİL'İN BUNU TANZİM ETMESİ GEREKİR'

Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'na değinerek Türkiye, Katar ve Mısır'ın aktif rol aldığı müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını söyledi. Oktay, "Süreç içerisinde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın verdiği katkı aynı zamanda ülkemizin bölgemizde ve küresel çapta önem ve ağırlığını da net şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Ama tabii şunu da gelişmelerden görüyoruz ki, bu ilk aşamanın gerçekleşmesi boyutu da antlaşma boyutunu da son derece kırılgan bir yapıda devam ettiğini zaten gelişmelerden de izliyoruz; henüz hiçbir şey bitmiş değildir, aslında yeni başlıyor. Gazze barış sürecinde böylelikle ilk aşama tamamlanmak üzere. İkinci aşamada Gazze'de geçici yönetimin kurulması ve Gazze'nin acilen yeniden imarı gündemdedir. Burada önemli olan husus, Gazze'nin Gazzelilere, Filistinlilere ait olduğu hususudur. Uzun vadede Filistinlilere karşı bir asimilasyon politikası uygulanmasına müsaade edilmemesi son derece önemlidir. Yeniden imar için ortaya çıkacak maliyetle ilgili asıl sorumluluk İsrail'indir. Gazze'de barbarca bir yıkım oluşturan İsrail'in bunu tazmin etmesi gerekmektedir. Öte yandan, böyle bir soykırımın ve yıkımın insanlık tarihinde bir daha yaşanmaması için İsrail'in devlet olarak yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davayla Netanyahu ve çetesinin yargılandığı Uluslararası Ceza Mahkemesinde devam eden dava süreçlerinin sonuçlanması ve bu mahkemelerce alınan kararların uygulanması bir gerekliliktir. Bugün Gazze'ye ilişkin gelişmelerde artık Türkiye masadadır. Her zaman olduğu gibi bundan böyle de Filistin halkının hak ve çıkarlarını korumak doğrultusunda sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

8 ULUSLARARASI ANLAŞMA KABUL EDİLDİ

Fuat Oktay'ın açılış konuşmasının ardından 8 uluslararası anlaşma üzerine görüşmeler başlandı. Uluslararası anlaşmalar tek tek görüşüldü ve oylanarak komisyonda kabul edildi. 8 uluslararası sözleşme Genel Kurul'a sevk edildi. Ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın, 'Gazze'ye ilişkin son gelişmeler' başlıklı sunumuna geçildi. Bu bölümde komisyon basına kapatıldı.