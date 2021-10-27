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'Dışişleri gece gündüz çalıştı'

#Büyükelçi#Kemal Kılıçdaroğlu#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri gece gündüz çalıştı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, büyükelçiler kriziyle ilgili “Dışişleri bürokratları devreye girdi, olayı nasıl düzeltiriz diye gece gündüz çalıştılar. Peki dolar ne oldu, fatura kimin sırtına bindi” dedi. Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

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SAĞLIK ÇALIŞANI ROBOT MU?

“(Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet sonrası evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi) 36 saat gözünü kırpmadan çalışmak ne demek? Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması kadro eksikliği var demektir. 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Söz veriyoruz, bu ülkede size her türlü olanağı sağlayacağız, başımızın üstünde taşıyacağız sağlık çalışanlarını.

HASTANESİ OLMAYAN TEK ORDU

(Tunceli’de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun ölümüne ilişkin ihmal iddiasını gündeme getirerek) Helikopter gidip alıyor ama hastanede ineceği yer yok. Başka bir yere iniyor ambulans yok. Arkadaşları müdahaleye geliyor, sedye ile taşınıyor ve hayatını kaybediyor. Sorumlusu kim? Eskiden askeri hastaneler vardı; örneğin GATA vardı. Bu askeri hastaneler neden kapatıldı? Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Neden askeri hastaneleri açmıyorsunuz? İktidarımızın ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak.

ARABASI VAR DİYE ZENGİN SANIYOR

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‘Her evde araba var’ diye bir şey söylemiş bu şahıs. Buna mı göz diktiniz? Arabası var diye zengin sanıyor. Sen o arabayı, cep telefonunu alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun? Acaba o şahıs yaşam kalitesi diye bir deyimin olduğunu biliyor mu?

BÖYLE REZALET YAŞANMADI

Son günlerde yaşadığımız olaylar Türkiye’nin iyi yönetilmediğinin kanıtı. Son olarak büyükelçiler olayı. Türkiye böyle bir rezaleti yaşamadı. Dünyada da örneği yok. Ekonomi allak bullak oldu. Dışişleri bürokratları devreye girdi, olayı nasıl düzeltiriz diye gece gündüz çalıştılar. Peki dolar ne oldu, fatura kimin sırtına bindi? Kazanan devlete dolarla borç verenler, dolarla ihale alanlar, dolarla geçiş ücreti alanlar.

KARAKIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Kamunun iç borcu 240 milyar dolar. Dolar her 10 kuruş arttığında vatandaşa binen yük 24 milyar lira. Bir karakışla karşı karşıyayız. Elektriğe bir yılda 3 kez, doğalgaza 8, kömüre yüzde 30, mazota 9 kez zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücret açlık sınırı altına düşmemişti.”

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#Büyükelçi#Kemal Kılıçdaroğlu#Dışişleri Bakanlığı

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