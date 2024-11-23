Dışişleri bütçesine ‘vize’ damgası

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Vize sorununun gündeme geldiği görüşmelerde ‘vize’ kelimesi 118 kere telaffuz edildi. Komisyon üyelerinin hemen hemen hepsi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a vize meselesinde soru sorarken, Bakan Fidan AB’nin tavrını ve vize sürecini rakamlarla detaylı bir şekilde anlattı: “Sürelerde uzama var çünkü pandemiden sonra maalesef iki tane şey oldu: Birisi, Avrupalıların açıktan söylediği sebep. İkincisi, söylemedikleri sebep. Açıktan söyledikleri sebep; doğru, sistemsel problem. Personellerin sözleşmesine son verdiler, sistemler zayıfladı. Bunu tekrar pandemiden sonra ihtiyacı karşılayacak bir düzeye getirmeleri vakit alıyor. Bu açıktan söyledikleri sebep. Söylemedikleri sebep; Batı ülkelerindeki özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavrın Batı ülkelerindeki seçimlerde iç siyaseti inanılmaz derecede etkiliyor oluşu. Yurtdışına gitmek isteyen vatandaş sayımız artıyor, okumak isteyen öğrenci sayımız artıyor, nüfusa paralel olarak Avrupa Birliği ülkelerinde bir sıkıntımız oluyor. Bunun kökten giderilmesi için vize serbestliği anlaşmasının hayata geçmesi gerekiyor. 2019’da AB’nin Amerika’nın da etkisiyle Suriye’de yürüttüğümüz operasyonlardan dolayı almış olduğu siyasal bir tavır var. Ama biz bağımsızlığına, güvenliğine önem veren bir ülkeyiz, belli operasyonlara, harekâtlara girdiğimiz zaman bedeli neyse de ödemeye hazırız. Avrupa Birliği’nde vize serbestisinin hayata geçmesi için 6 tane madde var. Bu konuları kurumlarımızla konuşuyoruz, koordine ediyoruz. Bütün bunun dengesini belli bir diplomasiyle yürütmeye çalışıyoruz.”