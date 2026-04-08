×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: Yanlış yoldan geri dönün

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Batı Trakya Türkleri#Yunanistan
Dışişleri Bakanlığından Yunanistana tepki: Yanlış yoldan geri dönün
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 22:04

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, “Yunan makamlarını Batı Trakya Türk azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği Müftüleri tanımayarak, Azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir. Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, ‘seçim’ kisvesi altında dayatılan ‘tayinli Müftü’ belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan’ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz. Yunanistan’ın soydaşlarımıza yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkilerimizi de olumlu etkileyeceğini vurguluyor, Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

 

#Dışişleri Bakanlığı#Batı Trakya Türkleri#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!