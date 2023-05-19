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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 13:59

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’daki asılsız iddialar ile ilgili açıklama geldi. Yazılı açıklamada 'İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz' denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’daki asılsız iddialar ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

'19 Mayıs 2023, Yunanistan’da Asılsız İddialar Kapsamında Bugün (19 Mayıs 2023) Düzenlenen Etkinlikler ve Açıklamalar Hk.' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarihtir. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu’yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır.

İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz “Pontus” iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz.

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Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla ülkemizi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilâsı sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkûm edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz.

Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz.

Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz.'

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye Cumhuriyeti

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