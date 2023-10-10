Dışişleri Bakanlığı’ndan Yiğitler-Pile Yolu açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, KKTC ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını beyan etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz. İnsani bir proje niteliğindeki Yiğitler-Pile yolunun yapımı, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde idi. Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC’nin bu yaklaşımı, Ada’daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir” denildi.

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KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projelerin Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmasının icap ettiğinin vurgulandığı açıklamada Türkiye’nin, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.