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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen’deki bombalı saldırıya kınama

#Yemen#Bombalı Saldırı#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen’deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in geçici başkenti Aden’de havaalanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in geçici başkenti Aden’deki havaalanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen’in geçici başkenti Aden’deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

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#Yemen#Bombalı Saldırı#Dışişleri Bakanlığı

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