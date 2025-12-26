×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması: Gelişmeler endişe verici

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#YEMEN#Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanlığından Yemen açıklaması: Gelişmeler endişe verici
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 22:10

Dışişleri Bakanlığı, “Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir. Yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği sağduyulu tutumu ve Yemen Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen girişimleri takdir ediyoruz. Türkiye, Yemen Cumhuriyeti’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#YEMEN#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!