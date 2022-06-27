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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki AVM saldırısına ilişkin açıklama

#Dışişleri Bakanlığı#UKRAYNA#Roket Saldırısı
Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki AVM saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rusya’nın Ukrayna’daki AVM’yi vurmasına ilişkin "Bu tür saldırılar Ukrayna’daki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne sermekte, kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır" açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk şehrinde bulunan bir AVM’ye roketle saldırı düzenlemesine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’nın Kremençuk şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinin bugün, içerisinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulduğu, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Son günlerde Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırılar Ukrayna’daki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne sermekte, kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#UKRAYNA#Roket Saldırısı

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