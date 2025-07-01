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Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın Suriye kararına destek mesajı

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#ABD#Suriye#Yaptırımlar
Dışişleri Bakanlığından Trumpın Suriye kararına destek mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 18:15

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıran kararnameyi imzalamasıyla ilgili memnuniyet mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Washington'un ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

“OLUMLU BİR GELİŞMEDİR”

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.

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#ABD#Suriye#Yaptırımlar

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