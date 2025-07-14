Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye mesajı

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye 'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesi ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını belirtti.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye 'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DİYALOG YOLUYLA EN KISA SÜREDE SONA ERDİRİLMESİNİ UMUYORUZ"

Öncü Keçeli, " Suriye 'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz" ifadesine yer verdi.

Bu süreçte Suriye 'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Keçeli, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla beraber Suriye 'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Haberin Devamı

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker öldü.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 6 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi.