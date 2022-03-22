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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Stratejik Pusula' tepkisi: AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir

#Dışişleri Bakanlığı#AB#Doğu Akdeniz
Dışişleri Bakanlığından Stratejik Pusula tepkisi: AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Stratejik Pusula' başlıklı belgeyi onaylamasıyla ilgili, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesinin dün (21 Mart) AB Dış İlişkiler Konseyi’nde onaylandığını öğrendik.

Belgenin özellikle ülkemize atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB’ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB’nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğu görülmektedir. Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak “pusula” olmaktan çıkan belgeyi “stratejik” olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır.

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"VİZYONSUZLUK VE TALİHSİZLİK"

Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir.

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