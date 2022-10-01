Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya ilhak tepkisi: Kararı reddediyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#RUSYA#İlhak
Dışişleri Bakanlığından Rusyaya ilhak tepkisi: Kararı reddediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 01:04

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz" ifadeleri kullandı.

Gözden Kaçmasın

Tüm gözler Kremlinde Moskovada ilhak töreni... Putinden flaş açıklamalarTüm gözler Kremlin'de! Moskova'da ilhak töreni... Putin'den flaş açıklamalar Haberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

İlhak kararına tepki yağıyor Stoltenberg: Asla tanımayacağızİlhak kararına tepki yağıyor! Stoltenberg: Asla tanımayacağızHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#RUSYA#İlhak

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim

BAKMADAN GEÇME!

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut
Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat

Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamadan önce bunları okuyun… Özellikle bir türüne dikkat!

#Sağlık
Öğretmenim bize de bekliyoruz

Öğretmenim bize de bekliyoruz

#Misafir Öğretmenim