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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın referandum kararına ilişkin açıklama

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#Dışişleri Bakanlığı#RUSYA#Anket
Dışişleri Bakanlığından Rusyanın referandum kararına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 22:15

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandum düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.

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#Dışişleri Bakanlığı#RUSYA#Anket

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