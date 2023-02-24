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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna savaşının 1'inci yılı açıklaması

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#Dışişleri Bakanlığı#Rusya#Ukrayna
Dışişleri Bakanlığından Rusya- Ukrayna savaşının 1inci yılı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 19:23

Dışişleri Bakanlığı'nca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 1'inci yılına ilişkin, "Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna'da bundan tam 1 yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor. Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece 2 ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor. Savaşın, müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz. Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Rusya#Ukrayna

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