MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı’ndan ’Rohinga mültecileri’ çağrısı
GeriDünya Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Rohinga mültecileri’ çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Rohinga mültecileri’ çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Rohinga mültecileri’ çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’e sığınan Rohingaların yaşadığı mülteci kamplarında çıkan yangından Türkiye’nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Rohingaların Myanmar’a geri dönüşlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar’daki mezalimden kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingaların yaşadığı Cox’s Bazar’daki kamplarda dün çıkan, can ve mal kayıplarına neden olan yangının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

’GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ’

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dilekleri sunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan Sahra Hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir. Bu yangın felaketi karşısında Rohinga mültecilerine ve ev sahibi Bangladeş hükümetine yönelik desteğimizi vurgulamak isteriz. Yangın sonrasındaki süreç, ülkemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş’e desteğini arttırması önem arzetmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar’a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi