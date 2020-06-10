MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama
GeriGündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:35,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno eyaletinde 9 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle