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DHA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'deki terör saldırılarına kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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